Temporal atingiu quase toda a cidade de São PauloPaulo Pinto/Agência Brasil
Temporal deixa São Paulo em estado de atenção para alagamentos e Defesa Civil dispara alerta severo
Áreas de instabilidade se formam na capital paulista como resultado do calor dos últimos dias e a entrada de uma brisa marítima
Temporal deixa São Paulo em estado de atenção para alagamentos e Defesa Civil dispara alerta severo
Áreas de instabilidade se formam na capital paulista como resultado do calor dos últimos dias e a entrada de uma brisa marítima
Bolsonaro deve passar o réveillon no hospital, diz equipe médica
Ex-presidente deverá ser submetido a uma endoscopia
Saiba como registrar veículo ciclomotor; prazo vai até quarta-feira
Contran passa exigir placa, licença e habilitação a partir de janeiro
CNBB critica Congresso e 'juros exorbitantes' em mensagem de ano novo
Conferência lamentou a persistência da desigualdade social, o aumento da violência, o uso de drogas, o crescimento das 'economias ilícitas' e a perda de decoro por parte de autoridades
Saúde destina R$ 1 bilhão para santas casas e hospitais filantrópicos
Repasse será realizado em parcela única
Inmet alerta para calor extremo e tempestades nos últimos dias do ano
Saiba como será a previsão do tempo para o réveillon
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.