Temporal atingiu quase toda a cidade de São Paulo - Paulo Pinto/Agência Brasil

Temporal atingiu quase toda a cidade de São PauloPaulo Pinto/Agência Brasil

Publicado 29/12/2025 18:45

São Paulo - O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), vinculado à Prefeitura de São Paulo, colocou partes da capital paulista em estado de atenção para alagamentos em razão do temporal que atinge a cidade na tarde desta segunda-feira, 29.

O alerta, anunciado por volta das 17h20, foi feito para as regiões das zonas Leste e Norte, além de Centro e marginal Tietê Cerca de 20 minutos depois, às 17h38, o aviso se estendeu também para as regiões da Zona Oeste e Marginal Pinheiros.

"Há potencial para formação de alagamentos, devido ao lento deslocamento das instabilidades e também, potencial para rajadas de vento que podem superar os 50km/h.", afirma o órgão.

Por volta das 18h10, a Defesa Civil do Estado disparou um alerta severo automático, informando sobre os temporais nas regiões da Zona Norte e central. "Tem raios e vento. Atinge áreas vizinhas. Tenha cuidado nas próximas horas", destaca o órgão.

Conforme o CGE, áreas de instabilidade se formam na capital paulista como resultado do calor dos últimos dias e a entrada de uma brisa marítima.

"Conforme as estações meteorológicas automáticas do CGE da Prefeitura de São Paulo, chove moderado com pontos fracos na zona leste, nas subprefeituras da Penha, Aricanduva/Formosa e Mooca", informou o órgão no final da tarde.

Na Zona Norte foi registrada chuva moderada com pontos forte na região da Vila Maria e Vila Guilherme, Jaçanã e nas chegada da Dutra e da Ayrton Senna com a Marginal Tietê. "O mesmo quadro é observado na Zona Oeste na subprefeitura de Pinheiros".