Previsão da equipe médica é de Bolsonaro deixar o Hospital DF Star na quinta-feiraMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 29/12/2025 18:15

Brasília - O ex-presidente Jair Bolsonaro deve passar a virada do ano internado no Hospital DF Star, para acompanhamento pós-operatório da cirurgia e dos procedimentos pelos quais passou nos últimos dias. A indicação é da equipe médica do ex-presidente, que espera que Bolsonaro só tenha alta no dia 1º de janeiro de 2026.

Bolsonaro passou na tarde desta segunda, 29, por um procedimento no nervo frênico, para amenizar suas crises de soluço. Após o tratamento, os três médicos que compõem a equipe do ex-chefe do Executivo concederam entrevista coletiva.

"A gente está trabalhando com a hipótese de que, se não houver novas intercorrências, ele fique até quinta-feira", afirmou Cláudio Birolini, médico do ex-presidente.

Os médicos ressaltaram que o procedimento realizado hoje foi "tranquilo" e que o quadro de Bolsonaro está "evoluindo de forma bastante satisfatória". O procedimento durou cerca de uma hora, mas os médicos acompanharam o pós-operatório de Bolsonaro por mais uma hora, em razão de uma crise hipertensiva do ex-presidente. O quadro dele é considerado estável.

Segundo a equipe, Bolsonaro ficará em observação nas próximas 24 a 48 horas para análise do comportamento dos episódios de soluço De acordo com eles, se houver melhora, serão debatidos possíveis procedimentos futuros.

Ainda segundo a equipe, Bolsonaro deve passar por uma nova endoscopia entre esta terça, 30 e quarta, 31. Nesta madrugada, o ex-presidente refez o exame de polissonografia, para estudo de apneia do sono. Os médicos indicaram que Bolsonaro tem um quadro de apneia grave, com 50 episódios de interrupção do sono por hora, inclusive com padrão obstrutivo.