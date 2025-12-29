Balanço da PRF mostra queda no número de acidentes em relação ao mesmo período do ano passadoPRF/Divulgação
Acidentes em rodovias federais matam 111 pessoas no feriadão de Natal
Estatísticas preliminares foram divulgadas pela PRF
Médicos finalizam procedimento para amenizar crises de soluço de Bolsonaro, diz Michelle
Ex-primeira-dama divulgou a informação em uma postagem no Instagram
PSOL e Articulação dos Povos Indígenas entram no STF contra nova lei de licenciamento ambiental
Dispositivo é criticado por especialistas por deixar a análise de empreendimentos suscetível a critérios políticos e não a considerações técnicas dos órgãos responsáveis
Bolsonaro é submetido a novo procedimento médico; entenda
Crise de soluços do ex-presidente persiste
Jovem é presa após atropelar e matar namorado e amiga dele em São Paulo
Com o impacto, a moto que estavam as vítimas foi arremessada por cerca de 30 metros
Tornozeleira de Silvinei Vasques é encontrada em banheiro de rodoviária no Paraguai
Segundo a polícia paraguaia, o dispositivo de monitoramento é de fabricação brasileira
