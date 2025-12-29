Balanço da PRF mostra queda no número de acidentes em relação ao mesmo período do ano passado - PRF/Divulgação

Publicado 29/12/2025 15:48

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta segunda-feira, 29, um balanço parcial dos acidentes ocorridos nas rodovias federais ao longo da última semana, quando foi realizada a Operação Natal 2025, entre os últimos dias 23 e 28, em estradas de todo o país. Durante o período, foram registrados 1.196 sinistros, com 111 mortes e 1.347 pessoas feridas.

Os números mostram uma queda em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 1,5 mil acidentes, com 199 óbitos e 1,8 mil feridos.

A PRF também aplicou mais de 21,3 mil multas por diversas infrações, especialmente conduzir veículo com pendências de documentação (5,8 mil), transitar em velocidade superior à da via (4,5 mil), não usar cinto de segurança (4,3 mil), fazer ultrapassagem irregular (4,1 mil), dirigir sem habilitação (2,4 mil), entre outros.

Os policiais rodoviários registraram ainda 1.180 infrações por alcoolemia, 1.031 constatações e 149 recusas ao teste do etilômetro.