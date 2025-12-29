Matheus embarcou para Ucrânia em fevereiro deste ano para servir na guerra - Reprodução / Internet

Publicado 29/12/2025 11:13 | Atualizado 29/12/2025 11:14

Um jovem de Cascavel, no oeste do Paraná, decidiu deixar o Brasil para atuar como voluntário na guerra da Ucrânia contra a Rússia. No entanto, ele só comunicou a família quando já estava no aeroporto, prestes a embarcar.



Matheus Nunes, de 22 anos, viajou para a Europa em novembro de 2025. Ele era reservista do Exército Brasileiro e serviu no 33º Batalhão de Infantaria Mecanizado de Cascavel. Após deixar o serviço militar, passou a trabalhar como vigilante em empresas de segurança da cidade.



Atualmente, Matheus está em território ucraniano, mas não pode divulgar a localização exata por motivos de segurança. Em entrevista à Rede Paranaense de Comunicação (RPC), afiliada da TV Globo, o jovem contou que os familiares ficaram em choque ao descobrirem sobre a viagem.



"Eu avisei quando já estava no aeroporto. Até então eu tinha comentado, mas acho que eles não acreditaram muito. Quando viram que eu estava indo de verdade, caiu a ficha. Foi aquele choque, mas depois não tinha mais o que fazer. Eles ficaram rezando para que tudo dê certo", relatou.



Segundo Matheus, a decisão foi tomada de forma consciente e não em busca de visibilidade, mas com o objetivo de ajudar milhões de pessoas afetadas por um conflito que se arrasta há anos.



O jovem afirmou ainda que as equipes seguem protocolos rígidos de segurança e que as atividades ocorrem apenas em áreas consideradas controladas.



"Estou bem. Existe organização, orientação e cuidado com a integridade de quem está aqui [...] É transformador ver um povo lutando pela própria liberdade, a solidariedade entre voluntários e militares e a força coletiva que mantém a esperança, mesmo em meio às dificuldades", disse.



Em junho, o Ministério das Relações Exteriores divulgou um alerta sobre o alistamento voluntário de brasileiros em forças armadas estrangeiras, no contexto de conflitos armados.

De acordo com o órgão, tem aumentado o número de brasileiros que morrem em zonas de guerra ou que enfrentam dificuldades para interromper os serviços e retornar ao Brasil. Por isso, o ministério recomenda que propostas de trabalho para fins militares sejam recusadas.



Guerra entre Ucrânia e Rússia

A guerra entre os países teve início em 2022, após a invasão do território ucraniano por tropas russas, e já provocou milhares de mortes, além de uma grave crise humanitária. O conflito também gerou impactos econômicos e políticos em diversos países, principalmente da Europa.

Desde então, líderes dos dois países, como o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o presidente russo, Vladimir Putin, já realizaram diálogos, mas ainda sem avanços significativos em um acordo de paz.

Além das negociações diretas, potências internacional também passaram a atuar como mediadoras. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é um dos que está tentando costurar o acordo, além dele a Organização das Nações Unidas (ONU) tem promovido encontros para pressionar por um cessar-fogo. Até o momento, a guerra continua vitimando dezenas de pessoas todos os dias.