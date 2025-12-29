Matheus embarcou para Ucrânia em fevereiro deste ano para servir na guerraReprodução / Internet
Matheus Nunes, de 22 anos, viajou para a Europa em novembro de 2025. Ele era reservista do Exército Brasileiro e serviu no 33º Batalhão de Infantaria Mecanizado de Cascavel. Após deixar o serviço militar, passou a trabalhar como vigilante em empresas de segurança da cidade.
Atualmente, Matheus está em território ucraniano, mas não pode divulgar a localização exata por motivos de segurança. Em entrevista à Rede Paranaense de Comunicação (RPC), afiliada da TV Globo, o jovem contou que os familiares ficaram em choque ao descobrirem sobre a viagem.
"Eu avisei quando já estava no aeroporto. Até então eu tinha comentado, mas acho que eles não acreditaram muito. Quando viram que eu estava indo de verdade, caiu a ficha. Foi aquele choque, mas depois não tinha mais o que fazer. Eles ficaram rezando para que tudo dê certo", relatou.
Segundo Matheus, a decisão foi tomada de forma consciente e não em busca de visibilidade, mas com o objetivo de ajudar milhões de pessoas afetadas por um conflito que se arrasta há anos.
O jovem afirmou ainda que as equipes seguem protocolos rígidos de segurança e que as atividades ocorrem apenas em áreas consideradas controladas.
"Estou bem. Existe organização, orientação e cuidado com a integridade de quem está aqui [...] É transformador ver um povo lutando pela própria liberdade, a solidariedade entre voluntários e militares e a força coletiva que mantém a esperança, mesmo em meio às dificuldades", disse.
Em junho, o Ministério das Relações Exteriores divulgou um alerta sobre o alistamento voluntário de brasileiros em forças armadas estrangeiras, no contexto de conflitos armados.
