De acordo com levantamento do instituto, divulgado nesta segunda-feira, a gestão de Lula é desaprovada por 50,9%Divulgação/ redes sociais/ CanalGov

Publicado 29/12/2025 10:29

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encerra o ano com a desaprovação maior que a aprovação, aponta o Paraná Pesquisas. De acordo com levantamento do instituto, divulgado nesta segunda-feira (29), a gestão do petista é desaprovada por 50,9% e aprovada por 45,6%. Não souberam ou não responderam 3,5%.

O cenário é de estabilidade na comparação com a rodada anterior da pesquisa. No mês passado, o governo era desaprovado pelos mesmos 50,9% e aprovado por 45,9%.

O Paraná Pesquisas entrevistou 2.038 pessoas entre os dias 18 e 22 de dezembro. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

O instituto também mediu a avaliação do governo Lula. Para 32,7%, a administração petista é ótima ou boa; 23,1% avaliam como regular, e a maior parte, 42,8%, considera a gestão ruim ou péssima. Não soube ou não opinou 1,4%.

Eleições 2026

Embora a avaliação e aprovação sejam negativas, Lula lidera todos os cenários de primeiro turno para as eleições presidenciais de 2026. Ele aparece à frente de nomes como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Apesar da vantagem no primeiro turno, Lula aparece em empate técnico com Bolsonaro e Flávio nos cenários de segundo turno.