De acordo com levantamento do instituto, divulgado nesta segunda-feira, a gestão de Lula é desaprovada por 50,9%Divulgação/ redes sociais/ CanalGov
Governo Lula é desaprovado por 50,9% dos brasileiros, aponta Paraná Pesquisas
Por outro lado, 45,6% dos entrevistados disseram aprovar gestão
Turistas são agredidos por comerciantes após questionarem preço de aluguel de barracas
Casal diz que foi atacado por cerca de 15 pessoas
Policiais são atropelados enquanto atendiam vítimas em rodovia de SC
Outras duas pessoas também foram atingidas
Datafolha: PT é partido preferido de 24%, seguido do PL com 12%; 46% dizem não ter preferência
Pesquisa foi feita com mais de 2 mil pessoas entre os dias 2 e 4 de dezembro
SP: Homem é morto a tiros e outro fica ferido em bar; Vídeo
Atirador chegou de moto, entrou no estabelecimento usando capacete e disparou contra as vítimas
Retrospectiva 2025: Brasil enfrentou ano cheio de embates políticos
Período foi marcado pelo julgamento da trama golpista envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro
