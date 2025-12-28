Órgãos ambientais agora têm prazo de 45 dias para autorizar a poda de árvoresBruno Eduardo Alves
Lula sanciona lei que libera poda de árvore quando órgão público se omitir
Para o senador Sérgio Moro, relator do projeto, a ideia é driblar a burocracia e agilizar procedimentos frente a sucessivas perdas de energia elétrica
Três pessoas são resgatadas após 20 horas à deriva em rio no interior de SP
Mudança repentina no tempo fez com que o barco virasse
Camarote cai, deixa feridos e interrompe show no litoral de SC
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a estrutura montada para instalação de um bar no térreo cedeu parcialmente
São Paulo bate novo recorde de calor, com maior temperatura de dezembro em 64 anos
Na capital paulista, os termômetros começam a baixar a partir de 1º de janeiro
Aeronautas negociam com empresas de aviação e afastam greve no setor
Pilotos e comissários aceitam proposta patronal e descartam paralisação
'Serial killer da rotatória' foge de prisão de segurança máxima no Tocantins
Renan Barros da Silva foi condenado pelo assassinato de três pessoas e ainda responde por outros homicídios
