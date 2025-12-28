Negociação entre empresas aéreas e sindicato evita greve dos aeronautas neste fim de ano - Divulgação

Negociação entre empresas aéreas e sindicato evita greve dos aeronautas neste fim de ano Divulgação

Publicado 28/12/2025 18:55

Brasília - Representantes dos trabalhadores e das empresas do setor aéreo brasileiro aprovaram a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) dos aeronautas para os anos 2025/2026, evitando a deflagração de greve. As negociações foram mediadas pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), sob o acompanhamento do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) e da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) previa a possibilidade de uma greve de pilotos e comissários diante de impasses nas negociações para a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. Segundo o sindicato, as conversas, iniciadas em setembro com a entidade patronal, o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (SNEA), não avançavam porque as companhias "insistem em conceder apenas o reajuste baseado no INPC".

O Ministério de Portos e Aeroportos afirmou que aprovação da CCT reafirma a importância do diálogo da negociação coletiva e parabenizou "o compromisso de todas as partes envolvidas em construir uma solução equilibrada, compatível com o atual momento de forte crescimento da aviação brasileira".