Sudeste, Sul e Centro-Oeste seguem com alerta vermelho (de grande perigo) ao menos até as 18h desta segunda-feira (29) - Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 28/12/2025 14:33 | Atualizado 28/12/2025 14:33

São Paulo - Às vésperas do ano-novo, a onda de calor que atinge Sudeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil há cerca de uma semana segue com alerta vermelho (de grande perigo) ao menos até as 18 horas desta segunda-feira, 29, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura tende a amenizar nos próximos dias, com a chegada de mais chuva.

O aviso meteorológico abrange todos os municípios dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Além disso, contempla partes do Paraná (incluindo Curitiba), de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo.

Há cinco dias, a temperatura está pelo menos 5ºC acima da média para o período. O Inmet tem destacado que a onda de calor extremo traz riscos à saúde - como o estresse térmico, que levou a mais de 1,3 mil atendimentos no Rio nos últimos dias.

"O cenário reflete a atuação persistente de uma massa de ar quente, responsável por temperaturas elevadas e sucessivos recordes, especialmente em áreas urbanas, onde os efeitos do calor são potencializados", aponta o Inmet.

Há, também, alerta amarelo (perigo potencial) para tempestades e chuvas intensas em grande parte do País, majoritariamente "amarelo" neste domingo, com ventos de até 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. No Rio Grande do Sul, o aviso é laranja, de perigo, válido até a segunda-feira.

Na sexta-feira, 26, a cidade de São Paulo registrou o dia mais quente de dezembro desde o início da captação de dados pelas estações meteorológicas (em 1961), com 36,2ºC. O recorde era do dia anterior, de 35,9ºC, registrado na quinta-feira, 25, no Natal.

Previsão para São Paulo

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) de São Paulo indica que a segunda-feira terá máxima de 31ºC. A previsão é de chuva de forte intensidade, com potencial de queda de árvores e alagamentos, especialmente à tarde.

Para a terça-feira, 30, a estimativa é a temperatura variar de 22ºC a 29ºC. Também há previsão de novas pancadas de chuva intensas, com trovoadas, raios, eventuais rajadas de vento e potencial para queda de granizo. "Alerta-se para a possibilidade de formação de alagamentos intransitáveis, elevação significativa de córregos e rios, bem como queda de árvores", acrescenta o CGE.