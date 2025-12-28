Jeremias Machado Ribeiro entrou na água para tentar resgatar o filho que estava se afogando, mas também desapareceu - Arquivo pessoal

Publicado 28/12/2025 11:42

Um homem de 39 anos e o filho dele, de 7, morreram afogados em um rio na zona rural de Jerônimo Monteiro, no interior do Espírito Santo. Os corpos foram encontrados um dia depois do ocorrido, na tarde desta sexta-feira (26).

De acordo com relatos, o menino, Bernardo de Barros Ribeiro, teria começado a se afogar e o pai, Jeremias Machado Ribeiro, entrou na água para tentar resgatá-lo. Os dois desapareceram minutos depois.

A Polícia Científica foi acionada ao local e encaminhou os corpos das duas vítimas à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo conhecidos da família, as vítimas eram do Rio de Janeiro e estavam no Espírito Santo para passar o Natal com parentes.