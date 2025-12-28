Pescadores resgatados foram encaminhados ao hospital e passam bem - CBMSP/Divulgação

Publicado 28/12/2025 20:49

Três pessoas foram resgatadas neste sábado, 27, após cerca de 20 horas à deriva no Rio Paraná, na cidade de Presidente Epitácio, no interior de São Paulo.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de São Paulo, um barco com três pescadores naufragou após mudanças repentinas no tempo, o que gerou ventos fortes.

Os tripulantes da embarcação foram encontrados agarrados a coletes salva-vidas. Segundo os bombeiros, os náufragos estavam "conscientes e orientados", mas apresentavam desgaste físico e desidratação.

"No que ele (o barco) virou, a gente segurou nas bordas, mas foi terrível. Foi uma sensação que nunca mais quero ter na minha vida, (ficar) à deriva", disse uma das sobreviventes em vídeo publicado pelos bombeiros nas redes sociais.

Após o resgate, as três pessoas foram encaminhadas para unidades de saúde para atendimento médico e, conforme os bombeiros, passam bem.

Para chegar aos náufragos, foram usadas embarcações e um helicóptero águia da Polícia Militar de São Paulo.