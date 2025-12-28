Bolsonaro encontra-se internado no Hospital DF Star desde quarta-feiraMarcelo Camargo/Agência Brasil
Bolsonaro apresenta crise de soluços e pressão alta após procedimento
Ex-presidente passará por nova intervenção na segunda-feira
OEA vê instituições fortes no Brasil e afasta tese de censura
Documento reconhece tentativa de golpe, mas faz alertas ao Judiciário
Criança de 4 anos cai de 10º andar de prédio e sobrevive
Segundo o pai, menino sofreu a queda ao passar pela janela de um banheiro do apartamento
Em temporada de cruzeiros, São Paulo emite alerta para o sarampo
Já foram confirmados 38 casos da doença no país, sendo dois no estado
Saiba até quando vai a onda de calor em São Paulo, Rio e outros estados
Temperatura está pelo menos 5ºC acima da média para o período
Saiba como proteger cães e gatos durante a onda de calor extremo
No Rio, clínicas veterinárias registram aumento expressivo de atendimentos relacionados ao clima
