Prédio onde a criança mora em Ribeirão PretoGoogle Street View/Reprodução

Publicado 28/12/2025 16:05

Uma criança de 4 anos caiu do 10º andar de um prédio em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, na tarde deste sábado, 27. Ela foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital das Clínicas. O menino recebeu atendimento médico no Hospital das Clínicas e sobreviveu.

Segundo Carlos Daniel Fernandes, pai de B.F.G., o garoto sofreu a queda ao passar pela janela de um banheiro do apartamento onde mora. Fernandes explicou que o filho, que é autista não verbal, teve fratura bilateral do fêmur e passou por cirurgia. O garoto segue internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital das Clínicas, mas sem intercorrências.



O caso foi registrado como “queda acidental” e a Central de Polícia Judiciária de Ribeirão Preto solicitou exames ao Instituto Médico-Legal (IML) para apurar as circunstâncias da queda.