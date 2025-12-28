Segundo a prefeitura, seis pessoas ficaram levemente feridas com o desabamento da estruturaCBMSC/Divulgação
Camarote cai, deixa feridos e interrompe show no litoral de SC
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a estrutura montada para instalação de um bar no térreo cedeu parcialmente
São Paulo bate novo recorde de calor, com maior temperatura de dezembro em 64 anos
Na capital paulista, os termômetros começam a baixar a partir de 1º de janeiro
Aeronautas negociam com empresas de aviação e afastam greve no setor
Pilotos e comissários aceitam proposta patronal e descartam paralisação
'Serial killer da rotatória' foge de prisão de segurança máxima no Tocantins
Renan Barros da Silva foi condenado pelo assassinato de três pessoas e ainda responde por outros homicídios
Bolsonaro apresenta crise de soluços e pressão alta após procedimento
Ex-presidente passará por nova intervenção na segunda-feira
OEA vê instituições fortes no Brasil e afasta tese de censura
Documento reconhece tentativa de golpe, mas faz alertas ao Judiciário
