Flávia e a filha, Maria Alice, morreram na colisãoReprodução / Redes Sociais

Publicado 28/12/2025 09:36

Bahia - O número de mortos subiu para 11 no acidente entre dois veículos na BR-101 , no km 953 da rodovia, no trecho do munícipio de Mucuri, ao extremo sul do estado, na divisa com o Espirito Santo. Inicialmente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) havia confirmado 10 vítimas fatais, no entanto, mais uma pessoa, que estava gravemente ferida, morreu após ser levada ao hospital e não resistir aos ferimentos.

Dez pessoas morreram após dois carros se chocarem de frente, na BR-101, no município de Mucuri, divisa da BA com o ES. Um dos veículos invadiu a pista contrária. As causas ainda serão apuradas pela PRF. Tragédia! Vítimas devem ser identificadas só no IML. pic.twitter.com/W5faq1UYYw — Jean Mendes (@ojeanmendesc) December 27, 2025

Entre as vítimas, oito ocupavam uma minivan que trafegava na via sentido Vitória (ES). Segundo a TV Santa Cruz, afiliada da TV Globo, o grupo seguia com destino à praia Costa Dourada, no litoral sul da Bahia, onde pretendia curtir o Réveillon. Elas residiam no município de Mucuri.

No segundo veículo, estavam três pessoas naturais do munícipio de Linhares (ES), em uma caminhonete S10 que seguia na via sentido Teixeira de Freitas (BA).

Acidente

Segundo a PRF, a colisão ocorreu após a minivan invadir a contramão neste sábado (27), por volta de 8h50, no km 953 da BR-101.



Com o impacto da batida entre os veículos, os dois veículos pegaram fogo, o que fez com que oito das 11 vítimas tivessem os corpos carbonizados. Entre elas, haviam idosos e crianças.

Após o acidente, os agentes fizeram a interdição total da pista, que foi liberada somente por volta de 13h40.

Veja abaixo quem são as vítimas

Flavia Oliveira Santos foi uma das 11 vítimas que morreram na explosão. A filha dela, Maria Alice, chegou a ser socorrida com vida para um hospital no Norte do Espírito Santo, mas não resistiu aos ferimentos.

Morreram ainda duas crianças: Laura Santos Gomes e Aurora Santos Gomes, de oito meses. Os adultos, Felipe Pereira Gomes, Débora Santos Neves, Eunice Oliveira Santos e Ivoneci Oliveira Santos.

Além deles, as três vítimas que estavam na caminhonete foram Olivio Salezze, de 90 anos, sua mulher Irene Bermond Salezze, de 87, e Augusto Salezze Netto, de 69, filho do casal.