Dois carros bateram de frente no trecho da BR-101 que fica na cidade de Mucuri (BA)Reprodução/X

Publicado 27/12/2025 13:56

Dez pessoas morreram numa batida entre dois carros neste sábado (27), em um trecho da BR-101 que fica na cidade de Mucuri, no extremo sul da Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os automóveis bateram de frente.

Dez pessoas morreram após dois carros se chocarem de frente, na BR-101, no município de Mucuri, divisa da BA com o ES. Um dos veículos invadiu a pista contrária. As causas ainda serão apuradas pela PRF. Tragédia! Vítimas devem ser identificadas só no IML. pic.twitter.com/W5faq1UYYw — Jean Mendes (@ojeanmendesc) December 27, 2025

Não há informações sobre a causa do acidente e o nome das vítimas. Os veículos pegaram fogo logo após a colisão e a via precisou ser interditada.

