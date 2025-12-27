Dois carros bateram de frente no trecho da BR-101 que fica na cidade de Mucuri (BA)Reprodução/X

Dez pessoas morreram numa batida entre dois carros neste sábado (27), em um trecho da BR-101 que fica na cidade de Mucuri, no extremo sul da Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os automóveis bateram de frente. 
Não há informações sobre a causa do acidente e o nome das vítimas. Os veículos pegaram fogo logo após a colisão e a via precisou ser interditada. 
Mucuri fica perto da divisa do estado da Bahia com o Espírito Santo.