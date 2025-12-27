Após três dias de calor, São Paulo registrou forte chuvaPaulo Pinto/Agência Brasil
Chuva forte deixa São Paulo em estado de atenção
Mais de 140 mil pessoas estão sem energia na capital e na Região Metropolitana
O que se sabe e o que falta esclarecer sobre a fuga de Silvinei Vasques
Ex-diretor-geral da PRF foi condenado pelo Supremo a mais de 24 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado
Greve na Petrobras: TST determina que ao menos 80% dos funcionários voltem à atividade
A multa, em caso de descumprimento da decisão judicial, foi fixada em R$ 200 mil por dia
Bolsonaro passa por novo procedimento para tratar soluços, diz Michelle
Ex-primeira-dama acompanha o marido no hospital
Condenados pela trama golpista presos neste sábado passam por audiência de custódia
Todos serão ouvidos por videoconferência
Condenado pela trama golpista não é localizado e passa a ser considerado foragido
Carlos César Moretzsohn Rocha produziu um relatório contestando a apuração dos votos na eleição presidencial de 2022
