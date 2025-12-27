Kevin Nunes deixou duas filhasInstagram/Reprodução
Fisiculturista morre aos 28 anos após infecção por bactéria 'devoradora de carne'
Kevin Notário Nunes passou por uma cirurgia de emergência na tarde de quinta-feira e permaneceu intubado, mas o quadro se agravou
Corpo de Mãe Carmen de Oxaguian é levado para cemitério em Salvador com cortejo na manhã deste sábado
Ialorixá do Terreiro de Gantois, na capital baiana, morreu na madrugada desta sexta-feira (26)
Dez pessoas morrem em acidente na BR-101 perto da divisa entre Bahia e Espírito Santo
Dois carros bateram de frente em trecho da rodovia na cidade de Mucuri, no extremo sul da Bahia
Silvinei Vasques é transferido de Foz do Iguaçu para a sede da PF em Brasília
Ex-diretor da PRF foi detido no Paraguai ao tentar embarcar para El Salvador com documentos falsos
Incêndio atinge hospital em SP e pacientes são retirados às pressas
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou no quarto andar do prédio, a partir de um aparelho de ar-condicionado portátil
Brasil tem recorde antecipado em voos internacionais, revela Anac
No acumulado até novembro, 25,8 milhões de passageiros utilizaram rotas para fora do país
