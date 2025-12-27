Vasques foi transferido para sede da PF de BrasíliaReprodução / TV Globo
Silvinei Vasques é transferido de Foz do Iguaçu para a sede da PF em Brasília
Ex-diretor da PRF foi detido no Paraguai ao tentar embarcar para El Salvador com documentos falsos
Incêndio atinge hospital em SP e pacientes são retirados às pressas
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou no quarto andar do prédio, a partir de um aparelho de ar-condicionado portátil
Brasil tem recorde antecipado em voos internacionais, revela Anac
No acumulado até novembro, 25,8 milhões de passageiros utilizaram rotas para fora do país
Abandono de animais domésticos cresce no fim de ano, aponta especialista
Campanha Dezembro Verde alerta para o cuidado responsável
Homem é preso com R$ 245 mil em espécie e barra de ouro
Segundo a Polícia Federal, ele é suspeito de praticar crime de lavagem de capitais em Porto Velho, Rondônia
PF cumpre 10 mandados de prisão domiciliar em operação contra condenados por trama golpista
Medida engloba réus dos núcleos 2, 3 e 4
