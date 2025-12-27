Vasques foi transferido para sede da PF de Brasília - Reprodução / TV Globo

Publicado 27/12/2025 11:49 | Atualizado 27/12/2025 12:00

O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques foi transferido para a sede da Polícia Federal (PF) em Brasília, no Distrito Federal, neste sábado (27).

Vasques saiu da sede da PF de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, às 9h20 e decolou às 10h em uma aeronave da corporação, devendo durar duas horas a viagem. Ele havia sido preso no Paraguai ao tentar embarcar para El Salvador usando documentos falsos. O ex-agente se apresentou como “Julio Eduardo” e chegou a alegar, em declaração às autoridades locais, que teria câncer na cabeça e dificuldade para falar.

Condenado pelo Supremo Tribunal Federal a mais de 24 anos de prisão por envolvimento em tentativa de golpe de Estado, Vasques teve a prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. De acordo com a decisão, ele teria atuado no monitoramento de autoridades e na criação de obstáculos ao voto de eleitores, com foco no Nordeste.

Vasques havia sido preso no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, em Assunção, e foi conduzido por agentes paraguaios até a fronteira após cumprir trâmites migratórios. Segundo as autoridades, agentes o levaram de carro até Cidade do Leste, onde passou pelos procedimentos de aduana antes de cruzar para o território brasileiro.

O diretor de Migrações do Paraguai, Jorge Kronawetter, informou que a fraude foi confirmada após a comparação de fotografias, numeração e impressões digitais. Durante a abordagem, Vasques acabou admitindo que a documentação apresentada não lhe pertencia.

A captura ocorreu após o ex-dirigente da PRF romper a tornozeleira eletrônica e tentar deixar o Brasil.