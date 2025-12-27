Otto Alencar filho renunciou ao mandato como deputado - Luis Macedo / Câmara dos Deputados

Publicado 27/12/2025 07:50 | Atualizado 27/12/2025 07:54

Durante o recesso parlamentar, o deputado federal Otto Alencar Filho (PSD-BA) comunicou ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que renunciou ao mandato, para tomar posse no cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA). Em ofício, Motta atestou o recebimento da declaração de renúncia e convocou o seu respectivo suplente, o deputado Charles Fernandes (PSD-BA).

O informe está em publicação do Diário Oficial da Câmara de 23 de dezembro. Na mesma data, Alencar Filho publicou fotos em sua rede social da sua posse como conselheiro do TCE baiano. Na postagem, o ex-deputado fez um agradecimento ao governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), responsável pela sua indicação à Corte. Otto Filho substitui Antonio Honorato de Castro Neto, que se aposentou em julho.

"Chego para trabalhar com afinco e humildade, mas também com coragem para fazer o que é certo e justo. A busca por consensos com os (as) prefeitos (as) e gestores, gestões mais eficientes, melhor utilização dos recursos públicos e soluções para os municípios, serão minhas prioridades dentro de uma visão aconselhativa, educativa e proativa", diz Otto filho, na postagem. O seu pai, o senador Otto Alencar (PSD-BA), compareceu à cerimônia.

De acordo com informações da Assembleia Legislativa da Bahia, Otto Filho é graduado em Administração de Empresas pela Unifacs e tem especialização técnica em Investimento, Gestão de Fundos e Gerenciamento de Risco pelo British Columbia Institute of Technology (BCIT), no Canadá, entre outras pós-graduações. Ele também gerenciou a agência de fomento estadual Desenbahia, entre 2015 e 2018.

Quem assume a vaga

O suplente convocado para a cadeira na Câmara dos Deputados é Charles Fernandes, que já está ambientado com a Casa. Há dois anos, ele atuava como suplente do deputado Sérgio Brito (PSD-BA), enquanto o titular ocupava o cargo de secretário de Infraestrutura da Bahia. Brito retornou ao mandato no início de novembro.

Charles está na política desde 2000, quando foi candidato a vereador em Guanambi (BA). Ele também foi prefeito e vice-prefeito do município. Em 2018, foi eleito deputado federal por média. Em 2022, obteve 99.815 votos, mas não alcançou quociente eleitoral suficiente para se reeleger e ficou na suplência.

Em suas redes sociais, o parlamentar comemorou a volta ao cargo definitivamente. "Reassumo, em definitivo, o mandato na Câmara dos Deputados com sentimento de gratidão e ainda mais responsabilidade", escreveu. "Volto a esta Casa com dedicação, presença ativa no plenário, diálogo, equilíbrio e defesa das pautas que importam para o povo baiano e para o Brasil", acrescentou.