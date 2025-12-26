São Paulo tem nova máxima histórica para dezembro, com 36,2°C Paulo Pinto/Agência Brasil
São Paulo tem nova máxima histórica para dezembro, com 36,2°C
Onda de calor deve se manter até o dia 29 de dezembro
Em carta, Silvinei diz que tem câncer no cérebro e não pode ouvir nem falar
Ex-diretor também informava possuir autorização médica para viajar e portar receituário e medicamentos de uso contínuo
AGU derruba liminar que suspendeu novas regras para CNH
Decisão suspensa era liminar da Justiça Federal do Mato Grosso
Carla Zambelli foi agredida por detentas mais de uma vez em prisão na Itália, diz senador
Declaração foi feita durante o Culto Grande Clamor pelo Brasil
Silvinei tentou fugir do Brasil usando passaporte de outra pessoa, dizem autoridades paraguaias
Polícia aponta usurpação de identidade; ex-diretor da PRF tentou deixar o país rumo a El Salvador
Entenda o passo a passo da fuga de Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da PRF
Prisão preventiva foi autorizada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes
