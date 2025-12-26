AGU derruba liminar que suspendeu novas regras para CNH Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Decisão suspensa era liminar da Justiça Federal do Mato Grosso
Carla Zambelli foi agredida por detentas mais de uma vez em prisão na Itália, diz senador
Declaração foi feita durante o Culto Grande Clamor pelo Brasil
Silvinei tentou fugir do Brasil usando passaporte de outra pessoa, dizem autoridades paraguaias
Polícia aponta usurpação de identidade; ex-diretor da PRF tentou deixar o país rumo a El Salvador
Entenda o passo a passo da fuga de Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da PRF
Prisão preventiva foi autorizada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes
Inmet mantém alerta vermelho para onda de calor no sudeste até dia 29
Área afetada tem temperatura de 5ºC acima da média histórica
Carlos Bolsonaro lista doenças do pai após Moraes recusar prisão domiciliar
Segundo ex-vereador, a lista de comorbidades foi enviada para argumentar a necessidade da concessão de prisão domiciliar para o ex-chefe do Executivo
