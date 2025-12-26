Identificadas as vítimas de acidente com ônibus de turismo em Jaboticabal, SP - Reprodução

Publicado 26/12/2025 15:53 | Atualizado 26/12/2025 15:55

Foram divulgadas as identidades das vítimas do acidente com um ônibus de turismo em Jaboticabal, no interior de São Paulo, no último dia 24. Duas pessoas morreram e cinco permanecem internadas em estado grave.

As vítimas fatais foram uma mulher de 30 anos e uma criança de 3 Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura de Jaboticabal, a mulher era Barbara Maria da Costa, moradora da cidade. Já a criança vinha de Diadema junto com a mãe, que segue internada em estado grave.

O veículo levava 42 passageiros e dois motoristas quando tombou na altura do km 340,8 da Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326). Ele seguia de São Paulo até Olímpia no momento do acidente.

A Polícia Militar Rodoviária e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência e, a princípio, as vítimas foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jaboticabal. Posteriormente, os casos de maior gravidade foram encaminhados a hospitais nas proximidades.

Segundo a assessoria do município, cinco vítimas permanecem internadas em estado grave. Duas estão hospitalizadas na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto; duas estão no Hospital Santa Isabel, em Jaboticabal, e uma recebe cuidados na Santa Casa de Sertãozinho.

Suporte às vítimas

A Grandino Transportes, empresa que operava o ônibus, afirma que está prestando suporte às vítimas que se feriram e aos familiares que perderam seus entes queridos.

"No caso de uma das vítimas, a família possuía seguro funerário e optou por utilizá-lo, tendo a empresa se colocado à disposição para arcar com quaisquer despesas adicionais que se fizessem necessárias. Já no outro caso, a família contou com a assistência da Grandino, incluindo o custeio das despesas relacionadas a funeral e velório, além de acompanhamento e apoio aos familiares", diz a nota.

Investigação

A causa do tombamento ainda está sendo investigada. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o boletim de ocorrência informa que o motorista, de 58 anos, perdeu o controle do veículo. Ele foi submetido a teste de consumo de bebida alcoólica e o resultado foi negativo.

Ao ser questionada sobre a possibilidade de excesso de velocidade do veículo, a Grandino Transportes disse não ter informação.

O caso foi registrado como lesão corporal e homicídio culposo (quando não há intenção de matar) na Delegacia de Jaboticabal, que segue investigando as circunstâncias do acidente.