Bolsonaro foi internado no Hospital DF Star, em Brasília, em 24 de dezembroAFP

Publicado 26/12/2025 13:28

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou, em sua rede social no Instagram, que o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) conseguiu se alimentar e já realizou sessão de fisioterapia. A postagem foi ao ar por volta das 12h45 desta sexta-feira, 26.

"Meu amor conseguiu se alimentar e já fez a fisioterapia, graças a Deus", escreveu ela. "Continuo passando longos períodos sem usar o celular, pois não é permitido permanecer com o aparelho no leito. À noite, responderei a todos com carinho", acrescentou.

Michelle foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a estar presente no hospital como acompanhante.

O ex-presidente permanece no hospital para cumprir um período de recuperação de cinco a sete dias, sob cuidados pós-operatórios, como analgesia, fisioterapia motora e prevenção de trombose venosa.

Os médicos vão avaliar na próxima segunda-feira se irão submeter o ex-chefe do Poder Executivo a um procedimento para tratar dos soluços.