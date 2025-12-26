Silvanei Vasques é entregue à PF e retorna ao Brasil após prisão no Paraguai - Reprodução

Silvanei Vasques é entregue à PF e retorna ao Brasil após prisão no ParaguaiReprodução

Publicado 26/12/2025 22:46 | Atualizado 26/12/2025 22:50

O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, foi entregue à Polícia Federal e chegou ao Brasil na noite desta sexta-feira (26). Ele havia sido preso no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, em Assunção, e foi conduzido por agentes paraguaios até a fronteira após cumprir trâmites migratórios.

Segundo as autoridades, Vasques foi levado de carro até Cidade do Leste, onde passou pelos procedimentos de aduana antes de cruzar para o território brasileiro. No local, chegou algemado e com capuz — prática adotada pela polícia do Paraguai em casos de expulsão. Em seguida, foi formalmente entregue a policiais federais e encaminhado à sede da corporação em Foz do Iguaçu. A previsão é de que ele seja transferido para Brasília neste sábado (27).

Condenado pelo Supremo Tribunal Federal a mais de 24 anos de prisão por envolvimento em tentativa de golpe de Estado, Vasques teve a prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. De acordo com a decisão, ele teria atuado no monitoramento de autoridades e na criação de obstáculos ao voto de eleitores, com foco no Nordeste.

A captura ocorreu após o ex-dirigente romper a tornozeleira eletrônica e tentar deixar o Brasil. No Paraguai, foi detido ao tentar embarcar para El Salvador usando documentos falsos. Ele se apresentou como “Julio Eduardo” e chegou a alegar, em declaração às autoridades locais, que teria câncer na cabeça e dificuldade para falar.

O diretor de Migrações do Paraguai, Jorge Kronawetter, informou que a fraude foi confirmada após a comparação de fotografias, numeração e impressões digitais. Durante a abordagem, Vasques acabou admitindo que a documentação apresentada não lhe pertencia.