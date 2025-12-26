Incêndio de grandes proporções atinge colégio centenário em Santa Maria (RS) - Reprodução

Publicado 26/12/2025 22:19 | Atualizado 27/12/2025 08:08

Um incêndio de grandes proporções atingiu o centenário Colégio Marista Santa Maria, no município homônimo do interior do Rio Grande do Sul, na tarde desta sexta-feira (26).

Vídeos compartilhados em redes sociais mostram o incêndio a quadras de distância, com uma grande nuvem escura.



O prefeito de Santa Maria, Rodrigo Decimo (PSD), se manifestou nas redes. "A Prefeitura já colocou toda a sua estrutura à disposição, incluindo a Defesa Civil, para auxiliar no que for necessário. Nossa prioridade é a segurança de todos", destacou.



Fundada há 120 anos, a tradicional escola é localizada na Rua Floriano Peixoto, no Centro.



Políticos gaúchos lamentaram o incêndio. O deputado federal Paulo Pimenta (PT) destacou que envolve uma "escola que faz parte da história da cidade e da formação de gerações de santa-marienses" "Que todos estejam bem e que a situação seja plenamente controlada o quanto antes", completou.



A deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL) também lamentou. "É fundamental que as investigações sobre as causas do incêndio sejam conduzidas com agilidade, transparência e rigor, para que se esclareçam os fatos, se apurem responsabilidades e se evitem novas ocorrências semelhantes", defendeu.

As causas ainda são desconhecidas, e não houve registro de vítimas.

Posicionamento da instituição

A direção do colégio emitiu uma nota, nas redes sociais, informando que o local estava vazio no momento do incêndio. Veja abaixo o comunicado na íntegra.

"Prezadas famílias e estudantes, na noite desta sexta-feira (26), ocorreu um incêndio no Prédio São José,

do Colégio Marista Santa Maria, já controlado pelo Corpo de Bombeiros, que agiu de forma imediata e seguiu todos os protocolos de segurança.



No momento do incidente, o local estava vazio e não houve feridos. As causas do incêndio e a extensão dos danos estão sendo apuradas pelas autoridades competentes, com o apoio da instituição. A segurança de nossos estudantes, famílias e educadores é nossa prioridade absoluta. Todas as medidas necessárias foram adotadas prontamente, e seguiremos colaborando com as autoridades.



Prezando pelo diálogo e pela transparência, informaremos sobre novos desdobramentos e possíveis impactos na rotina da unidade assim que houver informações confirmadas. Seguimos adiante, amparados pela proteção de Maria, nossa Boa Mãe, e São Marcelino Champagnat nesse momento", disse o diretor da instituição de ensino, Alexandre Dias Lopes.

*Com informações do Estadão Conteúdo



