Hugo Motta defendeu debates 'equilibrados' sobre a escala 6x1Reprodução / TV Câmara
Hugo Motta defende debate 'sem ideologia' sobre fim da escala 6x1 em 2026
Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, a discussão deve envolver tanto trabalhadores quanto empresários
Hugo Motta defende debate 'sem ideologia' sobre fim da escala 6x1 em 2026
Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, a discussão deve envolver tanto trabalhadores quanto empresários
Silvinei Vasques é entregue à PF e retorna ao Brasil após prisão no Paraguai
Ex-chefe da PRF foi detido em Assunção ao tentar deixar o país com documentos falsos e será transferido para Brasília
Vídeo: Incêndio de grandes proporções atinge colégio centenário em Santa Maria (RS)
Por enquanto, não há informações sobre feridos e se pessoas estavam dentro do imóvel no momento do início do fogo
Após fuga, autoridades procuram 12 detentos de prisão do Amazonas
Ao todo, 14 escaparam no dia 24, mas dois foram recapturados
São Paulo tem nova máxima histórica para dezembro, com 36,2°C
Onda de calor deve se manter até o dia 29 de dezembro
Em carta, Silvinei diz que tem câncer no cérebro e não pode ouvir nem falar
Ex-diretor também informava possuir autorização médica para viajar e portar receituário e medicamentos de uso contínuo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.