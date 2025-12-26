Bolsonaro permanece no hospital para cumprir um período de recuperação de cinco a sete dias - AFP

Bolsonaro permanece no hospital para cumprir um período de recuperação de cinco a sete diasAFP

Publicado 26/12/2025 12:27

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a receber a enteada, Leticia Marianna Firmo da Silva, no Hospital DF Star. Em despacho publicado nesta sexta-feira, 26, porém, o magistrado indeferiu os demais pedidos de autorização para a visitação dos cunhados.

"A Defesa requereu autorização de visitas para a enteada e os cunhados do custodiado", relata Moraes. "Nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AUTORIZO A VISITAÇÃO da enteada Leticia Marianna Firmo da Silva, durante o período em que o custodiado estiver internado, de acordo com as regras gerais estabelecidas pelo Hospital DF Star para todos os pacientes e INDEFIRO os demais pedidos de visitas", escreveu o ministro.

Moraes reiterou a vedação de uso de computadores, telefones celulares ou quaisquer dispositivos eletrônicos. Ele também reforçou que as demais visitas deverão ser previamente autorizadas pelo STF.

Procedimento concluído sem intercorrências

O ex-presidente permanece no hospital para cumprir um período de recuperação de cinco a sete dias.

Os médicos farão uma reavaliação na próxima segunda-feira, 29, sobre a possibilidade de submeter o ex-chefe do Poder Executivo a um procedimento para tratar dos soluços.

Fiscalização

No despacho que autorizou a internação, Moraes determinou a fiscalização por dois policiais federais na porta do quarto e permitiu a presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro como acompanhante.

Em 24 de dezembro, o ministro também autorizou a visitação pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pelo vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), pelo vereador Jair Renan Bolsonaro (PL-SC) e pela filha menor de idade, Laura Firmo Bolsonaro. As demais visitas ocorrem com prévia autorização.