Bombeiros realizaram buscas no interior da residência e localizaram o animal de estimação, que foi devolvido à famíliaDivulgação / CBMDF
Cachorro é resgatado de incêndio em casa no DF na manhã de Natal
Moradores saíram a tempo e acionaram os bombeiros
