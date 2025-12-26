Bombeiros realizaram buscas no interior da residência e localizaram o animal de estimação, que foi devolvido à família - Divulgação / CBMDF

Publicado 26/12/2025 11:44

Um cachorro de pequeno porte foi resgatado, na manhã desta quinta-feira (25), pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) de um incêndio em uma casa em Samambaia, no Distrito Federal. Os moradores perceberam as chamas, saíram rapidamente do imóvel e acionaram o socorro.

A equipe do CBMDF chegou com três viaturas de resgate e encontrou um grande volume de fumaça saindo do imóvel. Os bombeiros realizaram buscas no interior da residência e localizaram o animal de estimação, que foi devolvido à família.

Um dos quartos da residência concentrou o incêndio, que não atingiu os demais cômodos da casa. Após o resgate, foi utilizado um aparelho exaustor para diminuir a fumaça. A causa do incêndio é desconhecida, e o Corpo de Bombeiros acionou a perícia técnica para investigar as circunstâncias. Não há vítimas.