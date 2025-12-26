Homem foi localizado e encaminhado à Delegacia de Lorena, onde permanece preso - Reprodução / Google Street View

Homem foi localizado e encaminhado à Delegacia de Lorena, onde permanece presoReprodução / Google Street View

Publicado 26/12/2025 11:00

Um homem, de 43 anos, foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (25), por invadir uma casa e tentar estuprar uma das vítimas, uma idosa de 89 anos, no bairro Vila Nunes, em Lorena, no interior de São Paulo.

Segundo o boletim de ocorrência, o criminoso estava em saída temporária. Ele entrou, por volta das 2h30, na casa do casal de idosos e exigiu dinheiro das vítimas. Ainda de acordo com o registro policial, o agressor estava sem roupas durante o crime.

Ele tentou abusar sexualmente da mulher, que resistiu. O marido, de 90 anos, que tentou afastar o bandido com golpes de muleta, acabou ferido na mão por um golpe de tesoura.

Após as agressões, o autor fugiu do local. A Polícia Militar foi acionada, e as vítimas foram levadas ao pronto-socorro. O homem foi localizado e encaminhado à Delegacia de Lorena, onde permanece preso. Caso é investigado pela Polícia Civil.

