Homem foi localizado e encaminhado à Delegacia de Lorena, onde permanece presoReprodução / Google Street View
Homem em 'saidinha temporária' invade casa e tenta estuprar idosa de 89 anos
Suspeito exigiu dinheiro, atacou o casal de idosos durante a madrugada e feriu o marido da vítima ao ser contido
