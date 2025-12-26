Vítima foi encaminhada à Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do ParaísoReprodução / Google Street View
Homem esfaqueado invade casa no Natal para pedir socorro em MG
Pessoas da família, que disseram não conhecer a vítima, acionaram o resgate
Moraes autoriza Bolsonaro a receber visita de enteada no hospital
Ministro mantém restrições à entrada de outras pessoas e proíbe uso de celulares e eletrônicos
Guarda civil é morto a tiros em churrasco na véspera de Natal em SP
Crime ocorreu em Arujá; suspeito de 40 anos é procurado pela polícia
Lula lidera cenários para 2026, mas enfrenta empates técnicos no segundo turno, diz pesquisa
Menor distância seria entre o petista e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso e inelegível
Condenado por trama golpista, ex-diretor da PRF é preso no Paraguai após tentativa de fuga
Silvinei Vasques rompeu a tornozeleira eletrônica e deixou o Brasil sem autorização
Homem atropela policiais durante atendimento de acidente em rodovia de SC
Caso aconteceu na véspera de Natal
Cachorro é resgatado de incêndio em casa no DF na manhã de Natal
Moradores saíram a tempo e acionaram os bombeiros
