Vítima foi encaminhada à Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do ParaísoReprodução / Google Street View

Publicado 26/12/2025 10:09 | Atualizado 26/12/2025 12:46

Um homem, de 30 anos, invadiu uma casa na noite de Natal, na tarde desta quarta-feira (25), para pedir socorro após ter sido esfaqueado em São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. As pessoas da família, que disseram não conhecer a vítima, acionaram o resgate.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) encontrou o homem caído na calçada. Ele estava consciente e estável, apesar de apresentar ferimentos compatíveis com golpes de faca na região abdominal, em um dos braços e na cabeça.

Testemunhas disseram que o homem entrou correndo, ensanguentado, na reunião familiar e pediu socorro, momento em que acionaram as autoridades. Ele contou que estava em uma discussão com outro homem, usuário de drogas, quando foi atacado.



A vítima foi encaminhada à Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica. Ainda não há atualizações sobre seu estado de saúde. O suspeito não foi identificado.