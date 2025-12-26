Caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Arujá, que solicitou exames ao IC e ao IML - Reprodução / Google Street View

Publicado 26/12/2025 12:18

Um guarda civil municipal de Mogi das Cruzes foi morto a tiros na noite de quarta-feira, 24, véspera de Natal, em Arujá, na Região Metropolitana de São Paulo.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Arujá foi acionada para atender a uma ocorrência e encontrou Nelson Caetano de Lima Neto, de 37 anos, ferido por disparos de arma de fogo em uma residência no bairro Jardim Arujá. Ele já estava sem vida.

Um homem de 40 anos é procurado por suspeita de cometer o crime. A identidade do suspeito não foi divulgada e, por isso, não foi possível localizar sua defesa.

Nas redes sociais, familiares lamentaram a morte do agente. "Nossos encontros sempre foram de pura alegria e amor... Que dor estamos sentindo", escreveu uma prima no Instagram, em uma publicação acompanhada de fotos de Neto com a família.

Em entrevista à "TV Diário", o pai da vítima disse que, na noite do crime, o filho foi convidado para um churrasco na casa da namorada. Segundo ele, a mulher ainda mora com o ex-marido, de quem está separada há cinco anos, e com quem tem quatro filhos.

Ainda de acordo com o pai, a namorada pediu que Neto aguardasse a saída do ex-marido antes de entrar na residência. Pouco depois, ela teria solicitado que ele entrasse no imóvel.

O sepultamento de Neto ocorreu nesta sexta-feira, 26, no Cemitério Parque das Palmeiras, em Ferraz de Vasconcelos, também na Região Metropolitana de São Paulo.

De acordo com a SSP, duas armas de fogo foram apreendidas. O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Arujá, que solicitou exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML). "Diligências estão em andamento para localizar o suspeito e esclarecer os fatos", afirma a pasta.