Acidente aconteeu na BR-101, em Biguaçu, em Santa Catarina - Divulgação

Publicado 26/12/2025 11:52

Dois policiais rodoviários federais e duas pessoas que estavam sendo atendidas ficaram feridos após serem atropelados na quarta-feira (24), véspera de Natal, na BR-101, em Biguaçu, em Santa Catarina. O grupo estava no acostamento por causa de um acidente anterior quando o motorista de um carro perdeu o controle em uma curva, rodou na pista molhada e atingiu as vítimas.

O socorro foi prestado por equipes da Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pelo trecho, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma policial sofreu lesões graves no braço e passará por cirurgia nesta sexta-feira (26). O outro agente teve fratura na perna esquerda e lesões no ombro. As duas pessoas que estavam sendo atendidas também ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região.



O motorista do carro, um homem de 37 anos, não se feriu. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi autuado por infração gravíssima, que prevê multa e suspensão do direito de dirigir, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. O condutor poderá responder criminalmente pelas lesões causadas às quatro vítimas.

"Eu ouvi o barulho de pneu, sabia que ele tinha colidido, mas não sabia que vinha na nossa direção. Ele bateu em mim, fui lançado para trás. Estava ouvindo gritos, foram momentos desesperadores", relembrou o agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Gilberto Estrela.



