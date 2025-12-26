Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agencia Brasil

Publicado 26/12/2025 12:00 | Atualizado 26/12/2025 12:23

O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques foi preso na madrugada desta sexta-feira (26) no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, em Assunção, no Paraguai, ao tentar embarcar em um voo com destino a El Salvador.

Ele rompeu a tornozeleira eletrônica em Santa Catarina, deixou o Brasil sem autorização judicial e seguiu para o Paraguai. Assim que o rompimento do equipamento foi identificado, foram disparados alertas nas fronteiras e acionada a adidância brasileira no país vizinho.

Silvinei utilizava um passaporte paraguaio original, mas que não correspondia à sua identidade. Ao tentar sair do aeroporto, o ex-PRF foi abordado e preso pelas autoridades.



Após a detenção, ele foi identificado, colocado à disposição do Ministério Público do Paraguai e deve passar por audiência de custódia ainda nesta sexta. Na sequência, deverá ser entregue às autoridades brasileiras.

De acordo com o STF, Silvinei teria coordenado o emprego das forças policiais para dificultar que eleitores no Nordeste, que possivelmente votariam no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), chegassem a seus locais de votação no dia do segundo turno das eleições de 2022.

Depoimentos de testemunhas relatam que Silvinei teria dito que "era hora de a PRF tomar um lado".



Os ministros do Supremo também citaram a "inércia criminosa" do então diretor-geral da PRF durante os bloqueios de rodovias por caminhoneiros após as eleições.

"A PRF cruzou os braços para a paralisação de inúmeras rodovias federais, usadas para transporte de alimentos, de medicamentos... mas ele simplesmente não desobstruía. Foi necessário uma determinação minha", afirmou o ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, em voto.