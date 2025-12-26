Advogado agride médico perto de piscina de prédio em frente a crianças - Reprodução/ vídeo/ redes sociais

Publicado 26/12/2025 08:02 | Atualizado 26/12/2025 08:02

Goiás - O advogado Rodolfo Ramos Caiado, sobrinho de Ronaldo Caiado (União-GO), governador do estado de Goiás, foi flagrado agredindo um homem na área de lazer de um prédio de luxo em Goiânia. A briga teria começado após uma confusão entre os filhos dos dois momentos antes.

Câmeras de segurança do prédio registraram toda a confusão. Nas imagens, é possível ver Rodolfo de pé, discutindo com o médico, que está sentado. Enquanto isso, crianças estão na piscina, observando os dois.

Durante a discussão, o advogado aponta diversas vezes para o homem e, em determinado momento, acerta uma sequência de socos no rosto dele. O médico tenta se proteger da agressão com os braços. Em seguida, a vítima sai andando da área de lazer.

De acordo com Rodolfo, o vídeo teria sido espalhado "com intenção política", por ser sobrinho do governador Ronaldo Caiado. O caso aconteceu na última segunda-feira (22).

Veja o vídeo:

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima declarou ter sido agredida por Rodolfo após ir até a quadra onde crianças brincavam. No documento, o médico contou que o filho de 7 anos teria sido empurrado por outras três crianças e que tentou conversar com Rodolfo, que é pai de uma delas. Horas depois, os dois homens acabaram se encontrando na área comum do prédio, momento em que houve a discussão.

"Eu só disse aos meus filhos para se afastarem e falei: 'Vamos subir, o filhinho de papai está aí'. Eu não chamei o filho dele de covarde, apenas que era uma covardia três meninos irem para cima de um menor", declarou o médico. Após o comentário, Rodolfo, já alterado, teria abordado o homem.



O advogado, no entanto, afirma que reagiu à intimidação feita pelo médico. De acordo com o sobrinho de Caiado, o homem teria chamado o filho dele, de 8 anos, de "veadinho" e dito que "cuidaria" do menino caso o pai não desse conta.

"Eu falei que homem fala com homem, não com criança. Ele repetia as provocações, chegou a ameaçar dizendo que 'cuidaria' do meu filho. Quando ele voltou a me insultar, eu reagi", disse. O médico nega que tenha feito os comentários citados.

A Polícia Civil de Goiás informou que o caso foi registrado como lesão corporal. A corporação declarou ainda que aguarda resultado do exame de corpo e delito.



