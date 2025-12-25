Cardiologista Brasil Caiado, que acompanhou a realização de uma cirurgia de hérnia inguinal bilateral de Bolsonaro - Reprodução/ redes sociais

Publicado 25/12/2025 15:39 | Atualizado 25/12/2025 15:40

O cardiologista Brasil Caiado, que acompanhou a realização de uma cirurgia de hérnia inguinal bilateral no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), nesta quinta-feira, 25, afirmou que a equipe médica vê "passo a passo" a questão da recomendação de cumprimento de prisão domiciliar. As declarações ocorreram no Hospital DF Star, em Brasília.

"Essa questão mais técnica a gente vê passo a passo. O que a gente pode falar para vocês é como foi a cirurgia hoje e observar a evolução nos próximos dias. Mais do que isso, acho que seria imprudente da nossa parte", disse.



Os médicos disseram que a cirurgia ocorreu como previsto e que, nos próximos dias, vão avaliar a recuperação de Bolsonaro. Ele deve cumprir um período de tratamento pós-operatório, com analgesia, fisioterapia e profilaxia.



De acordo com a equipe, a ex-primeira-dama está presente como acompanhante no hospital. O ex-presidente pode receber o acompanhante e mais uma visita ou duas visitas. São duas pessoas autorizadas dentro do quarto.

Recuperação

O chefe da equipe cirúrgica do Hospital DF Star, em Brasília, Cláudio Birolini, afirmou que Bolsonaro deve cumprir de cinco a sete dias de recuperação após a cirurgia de hérnia e que pode começar a fisioterapia nesta sexta-feira (26).

"O achado intra-operatório foi muito o que nós esperávamos", disse. Perguntado sobre quando Bolsonaro vai começar a fisioterapia, o cirurgião respondeu: "A gente vai segurar provavelmente até amanhã".



O médico afirmou que Bolsonaro tinha uma hérnia maior no lado direito. Do lado esquerdo, era uma hérnia ainda numa fase inicial, mas que se não resolvesse agora, ele desenvolveria o mesmo quadro clínico. O procedimento corrigiu a hérnia nos dois lados.



De acordo com Birolini, a cirurgia de hérnia durou três horas. O médico também afirmou que considera pedir que Bolsonaro repita um exame de endoscopia durante a internação, para avaliar a esofagite, gastrite e o refluxo.

Soluços

O cardiologista Brasil Caiado afirmou que até a próxima segunda-feira (29) deve ser avaliada a possibilidade de Bolsonaro realizar um procedimento para tratar dos soluços. Segundo ele, a questão é "central" para a equipe médica.



"Até segunda-feira, como nós estamos inserindo um novo tratamento e mais otimizado, nós vamos ver como é a evolução clínica dele, como está espaçada a redução do soluço, o quadro do soluço", disse.



Caiado prosseguiu: "O soluço é um sintoma dele que preocupa muito porque gera muito cansaço nele, prejudica o sono. Quer dizer, você nos pós-operatório, precisa do organismo se recuperar, e ele está sendo praticamente agredido por esse soluço".



O médico continuou: "É uma preocupação recorrente nossa e dele também. Mas nós estamos muito de olho nisso aí. É um ponto central hoje, além da cirurgia, é essa questão de resolvermos a questão do soluço, na medida que for possível, sempre lembrando: sendo menos invasivo possível. Por isso que a gente vai reavaliar na segunda-feira".