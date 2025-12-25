Autor do crime fugiu após o ataque, mas foi encontrado por policiais enquanto era agredido por moradores da região - Divulgação/ Guarda Municipal

Autor do crime fugiu após o ataque, mas foi encontrado por policiais enquanto era agredido por moradores da regiãoDivulgação/ Guarda Municipal

Publicado 25/12/2025 13:05

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante após matar o padrasto a facadas e ferir outras quatro pessoas durante uma confraternização de Natal, na madrugada desta quinta-feira (25), em Jaguariúna, em São Paulo.



Segundo o registro da ocorrência, Caio César dos Santos Bartolomeu não aceitava o relacionamento da mãe com Leandro Flaeschen Moreira, de 41 anos.

Por volta da meia-noite, quando o casal deu um selinho, o jovem sacou uma faca que estava escondida na roupa e atacou o padrasto. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A filha de Leandro, que é autista, presenciou o crime. A mãe de Caio César dos Santos Bartolomeu tentou intervir para proteger o companheiro, mas acabou sendo ferida nas mãos.



Além dela, outras três pessoas, com idades entre 27 e 37 anos, também foram atingidas por golpes de faca. Todos os feridos foram levados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Eles passaram por atendimento e liberados.

Caio fugiu após o ataque, mas foi encontrado por policiais enquanto era agredido por moradores da região. Ele foi socorrido e levado para atendimento médico.



A polícia apreendeu a faca usada no crime e um par de luvas. A perícia esteve no local do crime. O caso segue sendo investigado.