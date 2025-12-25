Corpo da vítima foi encontrado por moradores em uma casa abandonada - Reprodução/ TV Anhaguera

Publicado 25/12/2025 12:01

Um jovem de 26 anos foi assassinado com golpes de faca nas costas na madrugada desta quarta-feira (24), em Goiatins, no norte do Tocantins. A vítima foi identificada como Tiago Pereira de Souza.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-TO), antes do crime, houve uma discussão entre a vítima e dois homens, de 23 e 43 anos, em um bar. Em seguida, ele foi perseguido por dois homens.



Um tempo depois, Tiago foi encontrado por moradores em uma casa abandonada, onde recebeu golpes de faca. A motivação do crime está sendo investigada.

Segundo a Polícia Militar (PM), a análise de imagens de monitoramento confirmaram que a dupla fez a travessia de balsa entre os municípios de Itapiratins e Tupiratins. A Polícia Civil realiza buscas para localizar os suspeitos.