Tainara Souza Santos passado por uma nova cirurgia de amputação na região da coxaInstagram/Reprodução
Mulher atropelada e arrastada em São Paulo morre após nova cirurgia
Principal suspeito do crime é um ex-companheiro
Governo torna obrigatória exibição de filmes brasileiros nos cinemas
Medida quer garantir diversidade nas salas comerciais
Lula destaca superação de desafios em mensagem de Natal e afirma que Brasil saiu fortalecido em 2025
Em pronunciamento em rede nacional, presidente citou embate comercial com os EUA, avanços sociais, combate ao crime organizado e defendeu mudanças na jornada de trabalho
Hospital confirma cirurgia de Bolsonaro para esta quinta
Procedimento para retirada de hérnia tem previsão de quatro horas
Sóstenes exibe escritura e diz que R$ 470 mil apreendidos pela PF são de venda de casa
Apreensão ocorreu em uma operação que apura desvios na cota parlamentar, a qual também envolve outro deputado do PL-RJ, Carlos Jordy
Caça da FAB faz 'blitz aérea' em avião particular; entenda como funciona
Imagens publicadas por uma passageira da aeronave registram o momento em que um F-5 realiza uma manobra de aproximação e, instantes depois, se afasta
