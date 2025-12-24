Governo torna obrigatória exibição de filmes brasileiros nos cinemas Marcelo Camargo/Agência Brasil
Governo torna obrigatória exibição de filmes brasileiros nos cinemas
Medida quer garantir diversidade nas salas comerciais
Governo torna obrigatória exibição de filmes brasileiros nos cinemas
Medida quer garantir diversidade nas salas comerciais
Lula destaca superação de desafios em mensagem de Natal e afirma que Brasil saiu fortalecido em 2025
Em pronunciamento em rede nacional, presidente citou embate comercial com os EUA, avanços sociais, combate ao crime organizado e defendeu mudanças na jornada de trabalho
Hospital confirma cirurgia de Bolsonaro para esta quinta
Procedimento para retirada de hérnia tem previsão de quatro horas
Sóstenes exibe escritura e diz que R$ 470 mil apreendidos pela PF são de venda de casa
Apreensão ocorreu em uma operação que apura desvios na cota parlamentar, a qual também envolve outro deputado do PL-RJ, Carlos Jordy
Caça da FAB faz 'blitz aérea' em avião particular; entenda como funciona
Imagens publicadas por uma passageira da aeronave registram o momento em que um F-5 realiza uma manobra de aproximação e, instantes depois, se afasta
Datafolha: petismo predomina entre católicos (48%) e bolsonarismo entre evangélicos (47%)
O levantamento foi realizado de 2 a 4 de dezembro. O Datafolha ouviu 2.002 pessoas com 16 anos ou mais, em 113 municípios do País
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.