Lula destaca superação de desafios em mensagem de Natal e afirma que Brasil saiu fortalecido em 2025 - Ricardo Stuckert/PR

Lula destaca superação de desafios em mensagem de Natal e afirma que Brasil saiu fortalecido em 2025Ricardo Stuckert/PR

Publicado 24/12/2025 20:56

Em sua tradicional mensagem de Natal, exibida na noite desta quarta-feira (24), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva avaliou que 2025 foi um período marcado por obstáculos e tensões, mas ressaltou que o país conseguiu atravessar as dificuldades e sair fortalecido. Segundo ele, “foi um ano duro, cheio de desafios”, no qual aqueles que apostaram contra o Brasil acabaram derrotados.

O pronunciamento, transmitido em cadeia nacional de rádio e televisão, teve duração de cerca de seis minutos. Ao longo da fala, Lula citou como um dos principais entraves enfrentados pelo país o aumento de tarifas imposto pelo governo dos Estados Unidos, sob a gestão de Donald Trump.

De acordo com o presidente, a resposta brasileira priorizou o diálogo internacional e a proteção da economia interna. “Investimos na diplomacia, defendemos nossas empresas e evitamos demissões. A soberania, a democracia e o povo brasileiro saíram vencedores”, afirmou.

Lula também reconheceu que a criminalidade e a violência seguem entre os maiores problemas nacionais e destacou a atuação da Polícia FederaL. Ele lembrou que, em 2025, a corporação realizou a maior ofensiva já registrada contra o crime organizado, citando a Operação Carbono Oculto, deflagrada em agosto, que teria alcançado, pela primeira vez, estruturas de alto escalão das facções criminosas. Segundo o presidente, dinheiro ou influência não impedirão o avanço das investigações.

Ainda no tema da segurança, Lula aproveitou o discurso para fazer um apelo pelo fim da violência contra as mulheres. “Um país tão generoso e criativo não pode tolerar agressões contra elas. Nós, homens, precisamos assumir um compromisso profundo com essa causa”, disse.

No campo trabalhista, o presidente voltou a defender o encerramento da escala 6x1, modelo em que o trabalhador tem apenas um dia de descanso semanal. Para Lula, a mudança, sem redução salarial, é uma reivindicação legítima da população e deve ser transformada em política pública.

Ao fazer um balanço das ações do governo, Lula destacou a retirada do Brasil do Mapa da Fome, conforme relatório da Organização das Nações Unidas, e a aprovação da isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil por mês. Ele lembrou que o país havia superado a fome em 2014, mas voltou a enfrentar o problema nos anos seguintes.

“Por isso retomamos o Bolsa Família, fortalecemos a agricultura familiar, valorizamos o salário mínimo, ampliamos a geração de empregos e investimos na alimentação escolar”, afirmou.

O presidente encerrou ressaltando que, a partir de janeiro, o fim da cobrança do IR nessa faixa salarial deve garantir um alívio mensal para milhões de famílias. Segundo ele, a medida tende a melhorar o orçamento doméstico, estimular a economia e gerar benefícios para todo o país.