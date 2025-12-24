Lula destaca superação de desafios em mensagem de Natal e afirma que Brasil saiu fortalecido em 2025Ricardo Stuckert/PR
Lula destaca superação de desafios em mensagem de Natal e afirma que Brasil saiu fortalecido em 2025
Em pronunciamento em rede nacional, presidente citou embate comercial com os EUA, avanços sociais, combate ao crime organizado e defendeu mudanças na jornada de trabalho
Hospital confirma cirurgia de Bolsonaro para esta quinta
Procedimento para retirada de hérnia tem previsão de quatro horas
Sóstenes exibe escritura e diz que R$ 470 mil apreendidos pela PF são de venda de casa
Apreensão ocorreu em uma operação que apura desvios na cota parlamentar, a qual também envolve outro deputado do PL-RJ, Carlos Jordy
Caça da FAB faz 'blitz aérea' em avião particular; entenda como funciona
Imagens publicadas por uma passageira da aeronave registram o momento em que um F-5 realiza uma manobra de aproximação e, instantes depois, se afasta
Datafolha: petismo predomina entre católicos (48%) e bolsonarismo entre evangélicos (47%)
O levantamento foi realizado de 2 a 4 de dezembro. O Datafolha ouviu 2.002 pessoas com 16 anos ou mais, em 113 municípios do País
Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm alerta para tempestade
Algumas regiões podem ter vento forte e granizo na véspera de Natal
