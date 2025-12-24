Pilotos e comissários podem entrar em greve a partir de 1º de janeiroMarcelo Camargo/Agência Brasil
Pilotos e comissários podem entrar em greve a partir de 1º de janeiro
Categoria vai votar proposta salarial para decidir sobre paralisação
Toffoli marca acareação com investigados no caso Banco Master
Medida faz parte do processo sobre fraudes financeiras
Tarcísio mantém cassação da aposentadoria de fiscal da Fazenda acusado de corrupção
Governador rejeitou recurso e confirmou punição aplicada a Agostinho Ientile Júnior, investigado por esquema de propinas e lavagem de dinheiro
Moraes autoriza filhos de Bolsonaro a visitarem ex-presidente durante internação
Ministro do STF determina que encontros sigam restrições aplicadas à ex-primeira-dama Michelle
MME fixa normas para situações de restrição temporária de fornecimento de energia
Portaria publicada no Diário Oficial estabelece diretrizes para ações emergenciais diante de risco iminente de suspensão no fornecimento, sob deliberação do CMSE
Litoral de São Paulo tem 22 praias impróprias para banho
Situação é melhor do que a registrada no ano passado
