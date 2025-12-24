Baixada Santista concentra a maior parte das praias com bandeira vermelha - Reprodução / Redes sociais

Publicado 24/12/2025 12:32

O litoral de São Paulo está com 22 praias impróprias para o banho, em 10 cidades, e com 152 praias com bandeiras verdes, de acordo com o último balanço do Mapa de Qualidade das Praias, divulgado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).

Na semana passada, das 175 praias monitoradas, 19 estavam com condições inadequadas. O verão começou no domingo, 21, e vai até 20 de março de 2026.

A Baixada Santista tem o maior número de praias com bandeiras vermelhas. São ao menos seis em Santos, quatro em São Vicente e quatro na região da Praia Grande.

No litoral norte, a Praia de Itaguá, em Ubatuba, aparece duas vezes na lista da Cetesb com bandeira vermelha, em razão de sua extensão. Em São Sebastião, a Praia de São Francisco não está própria pra banho de mar.

Em Ilhabela, são duas praias com bandeira vermelha: Itaquanduba e Portinho. Caraguatatuba tem apenas a Praia de Itaguá com restrição.

No balanço anterior, já havia sido registrado uma elevação no número de praias impróprias. Na ocasião, a Cetesb disse que o aumento de praias com bandeiras vermelhas pode estar relacionado às chuvas recentes que atingiram o litoral antes da coleta das amostras.

A situação é melhor do que a registrada no ano passado. No início do verão, em dezembro de 2024, o litoral paulista tinha 28 praias impróprias, das quais 13 eram no litoral norte.

Apesar da possibilidade de temperaturas acima da média, o calor não deve superar os níveis registrados no verão passado.

De acordo com o Tempo Ok, as temperaturas serão mais elevadas do que na primavera, mas a chance de bater recordes históricos será menor.