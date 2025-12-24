Baixada Santista concentra a maior parte das praias com bandeira vermelhaReprodução / Redes sociais
Litoral de São Paulo tem 22 praias impróprias para banho
Situação é melhor do que a registrada no ano passado
Polícia Civil apreende R$ 1,7 milhão em operação contra lavagem de dinheiro do Comando Vermelho
Investigações seguem em andamento para identificar e prender outros envolvidos no esquema
Acidente com ônibus no interior de SP deixa dois mortos e ao menos 29 feridos
Causas ainda são investigadas, e as identidades das vítimas não foram reveladas
Bolsonaro deixa a PF e segue para hospital onde será internado para cirurgia
Autorização para o procedimento foi dada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes
Congonhas recebe aval para voltar a operar voos internacionais
Manifestação favorável da SAC permite avanço do projeto da Aena, que prevê início das operações a partir de 2028
Tarcísio se afasta do governo de SP por 17 dias para férias nos EUA
Durante o período, a administração estadual ficará sob a responsabilidade do vice-governador Felício Ramuth (PSD)
