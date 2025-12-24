Comboio que levou o ex-presidente Jair Bolsonaro da PF para o hospitalReprodução / CNN
Bolsonaro deixa a PF e segue para hospital onde será internado para cirurgia
Autorização para o procedimento foi dada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes
Bolsonaro deixa a PF e segue para hospital onde será internado para cirurgia
Autorização para o procedimento foi dada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes
Congonhas recebe aval para voltar a operar voos internacionais
Manifestação favorável da SAC permite avanço do projeto da Aena, que prevê início das operações a partir de 2028
Tarcísio se afasta do governo de SP por 17 dias para férias nos EUA
Durante o período, a administração estadual ficará sob a responsabilidade do vice-governador Felício Ramuth (PSD)
Tornado com ventos acima de 100 km/h atinge Farroupilha e causa destruição no RS
Tempestade de curta duração danificou 15 casas e destelhou uma escola na Serra Gaúcha
Médico diz que cirurgia de Bolsonaro no Natal deve durar de 3 a 4 horas
Procedimento será uma herniorrafia inguinal bilateral, considerada padronizada e de menor risco, segundo cirurgião
Mulher que teve pernas amputadas após tentativa de feminicídio passa por nova cirurgia
Família afirma que este é o procedimento mais complexo desde o ataque ocorrido em novembro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.