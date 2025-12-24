Comboio que levou o ex-presidente Jair Bolsonaro da PF para o hospital - Reprodução / CNN

Comboio que levou o ex-presidente Jair Bolsonaro da PF para o hospitalReprodução / CNN

Publicado 24/12/2025 10:00

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro deixou na manhã desta quarta-feira, 24, o prédio da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde está preso desde 22 de novembro. Ele está sendo levado para o Hospital DF Star, a menos de três quilômetros da PF.

Bolsonaro será internado e passará por uma cirurgia, nesta quinta-feira, 25, para tratar uma hérnia inguinal bilateral.

A autorização para o procedimento foi dada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Moraes permitiu que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro seja a acompanhante principal do ex-presidente enquanto ele estiver no DF Star.

O ministro não atendeu ao pedido da defesa para visitas de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e do ex-vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PL).

Moraes determinou ainda medidas de segurança no hospital. Uma delas exige que ao menos dois policiais federais permaneçam na porta do quarto durante toda a internação. Foi proibida a entrada de celulares e demais equipamentos eletrônicos no quarto que receberá o ex-presidente; apenas aparelhos médicos estão liberados no local.

O cirurgião-geral que acompanha Bolsonaro, Claudio Birolini, disse na terça-feira ao Broadcast Político que a cirurgia à qual o ex-presidente será submetido é "padronizada, com menor risco de complicações".

A expectativa é que o procedimento, marcado para a manhã desta quinta-feira, dure de três a quatro horas.