Tainara Souza Santos foi entubada e sedada, sem previsão de altaInstagram/Reprodução

Publicado 23/12/2025 22:08 | Atualizado 23/12/2025 22:08

Tainara Souza Santos, de 31 anos, passou por uma nova cirurgia nesta segunda-feira (22), no Hospital das Clínicas, em São Paulo. A informação foi confirmada pela família. Até o momento, não há atualização sobre o estado de saúde.

Segundo o irmão, o procedimento durou todo o dia e terminou por volta da meia-noite. Em publicação nas redes sociais, a mãe afirmou que esta foi a cirurgia mais desafiadora enfrentada pela equipe médica desde o início do tratamento.

Tainara foi vítima de uma tentativa de feminicídio no dia 29 de novembro, após deixar um bar no Parque Novo Mundo, na Zona Norte da capital. Ela foi atropelada e arrastada por cerca de um quilômetro na Marginal Tietê, o que levou à amputação das pernas.

De acordo com a família, nesta nova etapa foi necessária uma amputação na região da coxa para reconstrução dos glúteos, além de uma traqueostomia e um procedimento de cirurgia plástica reparadora.

O agressor, identificado como Douglas, teria iniciado uma discussão por ciúmes e, do lado de fora do bar, avançou com um carro contra a vítima. Ele fugiu do local, mas foi detido posteriormente. Durante a abordagem policial, tentou reagir e acabou baleado.