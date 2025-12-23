Ladrões de jet ski assaltam casal de caiaque no litoral de SP - Reprodução

Publicado 23/12/2025 18:12 | Atualizado 23/12/2025 18:18

Um dos dois suspeitos de roubar e agredir um casal dentro do mar na praia dos Milionários, em São Vicente, na Baixada Santista, no domingo, 21, foi identificado, de acordo com a Polícia Civil de São Paulo.

O homem acusado do roubo foi reconhecido por fotos e por vídeos produzidos por banhistas que testemunharam a violência. Até o momento, ninguém foi preso.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP/SP) informa que "as medidas cautelares também já foram solicitadas", ou seja, as decisões judiciais urgentes em caso de eventual prisão do suspeito.

O órgão informa ainda que "equipes da Polícia Militar reforçaram o patrulhamento na região e as diligências prosseguem para a captura dos envolvidos".

O crime teve grande repercussão a partir das imagens registradas pelos próprios banhistas e publicada nas redes sociais.

Um casal foi assaltado enquanto fazia um passeio de caiaque em São Vicente, litoral sul. Dois ladrões chegaram numa moto aquática, agrediram o casal, roubaram as alianças e aceleraram diante de crianças e adultos que brincavam na Praia dos Milionários.

A descrição da ação dos bandidos consta no Boletim de Ocorrência registrado no domingo, 21, documento a que o Estadão teve acesso.

Os dois ladrões procuraram aterrorizar o casal que fazia um passeio de caiaque. Assim que se aproximaram da embarcação, os bandidos aceleram o jet ski em círculos para desestabilizar o caiaque. Eles não estavam armados.

Assustados, o homem de 53 anos e a mulher de 47 deixaram cair os remos, que são usados para impulsionar a embarcação.

Um dos bandidos pegou o remo e começou a agredir o marido. "Eles começaram a bater no meu marido, na perna, cortando, e também bateram na cabeça", relata a mulher. "Depois que anunciaram o assalto, eles levaram as alianças."

Os vídeos mostram o momento em que a dupla acelera e se afasta do casal. Logo depois, os ladrões abandonam os remos. O assalto, que durou apenas alguns segundos, aconteceu por volta das 16h30

O assalto na praia de São Vicente foi registrado praticamente uma semana depois de o governo estadual lançar a Operação Verão, com intensificação do policiamento em todo o litoral paulista.

De acordo com a SSP, é a maior edição já realizada, com a mobilização de mais de quatro mil policiais. O reforço se soma às equipes que já atuam nas cidades litorâneas e será mantido até 20 de fevereiro.

Segundo o poder estadual, são esperados 16,7 milhões de turistas durante a temporada.