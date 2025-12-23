Brasil tem previsão de Natal com ondas de calor e chuvasBruno Peres/Agência Brasil
Chuvas
Além disso, o Inmet destaca que os acumulados podem superar os 100 mm entre hoje e a quinta-feira (26) no Rio grande do Sul e Santa Catarina. O Paraná apresentará um cenário mais seco, com baixa possibilidade de ocorrência de chuva em todo o estado, ou apenas de forma isolada.
Centro-Oeste
Tais chuvas devem ocorrer com maior potencial nos três primeiros dias da semana, em função da presença de calor, umidade e favorecimento da circulação na região central do Brasil.
Norte
Nordeste
Sudeste
Temperatura
Outro destaque para esta semana é a permanência de temperaturas mínimas em um padrão elevado em grande parte do país, com valores podendo variar entre 24 °C e 26 °C em áreas do Amazonas, do Pará, de Mato Grosso do Sul, do oeste de São Paulo e do norte da Região Nordeste.
No Sudeste, a previsão indica o predomínio de temperaturas elevadas em grande parte da região, com destaque para os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, onde as máximas podem variar entre 30 °C e 34 °C, permanecendo até 5 °C acima da média, o que caracteriza um evento de onda de calor.
Já em áreas mais ao nordeste de Minas Gerais e no Espírito Santo, devem ser registradas temperaturas máximas entre 28 °C e 30 °C, mas podendo chegar a 32 °C na segunda metade da semana.
No Sul, a tendência também é de ocorrência de ondas de calor com com temperaturas até 5 °C acima da média, em áreas de Santa Catarina e do Paraná, e máximas que podem alcançar entre 30 °C e 34 °C.
O cenário de ondas de calor também está presente na previsão para a Região Centro-Oeste, em especial no Mato Grosso do Sul e no sul de Mato Grosso, com máximas entre 32 °C e 36 °C. Por outro lado, no centro-norte de Mato Grosso, as temperaturas não devem ultrapassar 28 °C.
Ao longo da semana, as temperaturas entram em elevação no centro-norte de Goiás e no Distrito Federal, incluindo Brasília, com máximas acima de 30 °C, especialmente entre os dias 25 e 26.
Na Região Norte, a previsão é de temperaturas máximas elevadas na maior parte da região, especialmente no Acre, no Amazonas, em Roraima e no norte do Pará, onde as máximas podem oscilar entre 30 °C e 34 °C. Em contrapartida, no leste do Amazonas e de Rondônia e no centro-sul do Pará, as temperaturas não devem ultrapassar 28 °C, em razão do predomínio de tempo chuvoso nessas áreas.
Já no Nordeste, as temperaturas máximas previstas seguem elevadas na maior parte da região, com destaque para o norte do Piauí, o Ceará e áreas do oeste do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco, onde as máximas devem variar entre 36 °C e 38 °C. Nas demais áreas da região, as máximas oscilam entre 28 °C e 34 °C.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.