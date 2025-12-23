Alexandre Ramagem está com a mulher, Rebeca, nos Estados UnidosReprodução/ redes sociais
Mulher de Ramagem pede que STF desbloqueie contas; defesa atribui decisão a Moraes
Petição foi protocolada na última sexta-feira (19), e distribuída nesta segunda-feira (22) ao ministro André Mendonça
Mulher que teve pernas amputadas após tentativa de feminicídio passa por nova cirurgia
Família afirma que este é o procedimento mais complexo desde o ataque ocorrido em novembro
Médico morre após salvar filhas de afogamento em praia do Paraná
Segundo o Corpo de Bombeiros, as crianças estavam em uma área próxima às pedras de um espigão, fora do alcance de posto de guarda-vidas
Jovens de 15 a 19 anos podem se vacinar contra HPV até junho de 2026
Ministério da Saúde quer vacinar cerca de 7 milhões de adolescentes
Mulher de Ramagem pede que STF desbloqueie contas; defesa atribui decisão a Moraes
Petição foi protocolada na última sexta-feira (19), e distribuída nesta segunda-feira (22) ao ministro André Mendonça
Bolsonaro deve ser internado nesta quarta-feira para realizar cirurgia
Ele pode ser operado na quinta-feira no Hospital DF Star, em Brasília
Polícia identifica suspeito que usou jet ski para assaltar casal no litoral de SP
Homem acusado do roubo foi reconhecido por fotos e por vídeos produzidos por banhistas que testemunharam a violência
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.