Alexandre Ramagem está com a mulher, Rebeca, nos Estados Unidos - Reprodução/ redes sociais

Publicado 23/12/2025 20:19

Mulher do ex-deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), a procuradora estadual Rebeca Ramagem pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) o desbloqueio imediato de suas contas bancárias, incluindo a conta-salário, após ter os valores retidos, segundo a defesa, por decisão do ministro Alexandre de Moraes. A petição foi protocolada na última sexta-feira, 19, e distribuída nesta segunda-feira, 22, ao ministro André Mendonça, já que o regimento do STF impede que o ministro responsável pelo ato questionado atue como relator do processo.

Na ação, a advogada Carolina Barreto Siebra afirma que a medida foi adotada sem qualquer comunicação prévia. "Não houve qualquer notificação acerca do bloqueio, e a impetrante nunca foi intimada, citada ou notificada de qualquer processo, cível ou criminal, que corra perante o STF em seu desfavor", diz a petição.

Segundo o texto, Rebeca só tomou conhecimento da medida ao procurar o banco. "Ao constatar o bloqueio indevido de suas contas, buscou o banco responsável, inclusive por seu gerente-geral, tendo sido informada, verbalmente, que o bloqueio decorreu de decisão de caráter sigiloso vinda do Supremo Tribunal Federal, mais precisamente pelo ministro Alexandre de Moraes."

Procurado por meio do STF, Moraes não se manifestou.