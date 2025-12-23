Jovens de 15 a 19 anos podem se vacinar contra HPV até junho de 2026 Rovena Rosa/Agência Brasil
O prazo para a imunização acabaria agora em dezembro. Segundo o Ministério da Saúde, a medida tem como objetivo reforçar a proteção desse público em todo o país.
A estratégia seguirá vigente até a próxima Campanha de Vacinação nas Escolas, permitindo que adolescentes e jovens que perderam a oportunidade de vacinar-se dos 9 aos 14 anos ainda possam garantir a imunização.
Meta
Até dezembro deste ano, a estratégia de resgate aplicou 208,7 mil doses da vacina, dos quais 91 mil em meninas e 117,7 mil em meninos. De acordo com o ministério, a ampliação do prazo possibilita que adolescentes e jovens garantam a proteção individual e contribuam para reduzir a circulação do vírus na população.
Onde se vacinar
- nas Unidades Básicas de Saúde (UBS);
- em ações externas, como vacinação em escolas, universidades, ginásios esportivos e shoppings
A vacina é considerada segura e é fundamental na prevenção de diversos tipos de câncer associados ao HPV, como:
- câncer do colo do útero;
- câncer de vulva;
- câncer de pênis;
- câncer de garganta e pescoço.
Esquema vacinal
Atenção a exceções
- pessoas imunocomprometidas (vivendo com HIV/Aids, pacientes oncológicos e transplantados);
- usuários de PrEP de 15 a 45 anos;
- vítimas de violência sexual a partir dos 15 anos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.