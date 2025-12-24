Tarcísio deve reassumir o governo em 12 de janeiro, quando inicia o último ano do mandato Francisco Cepeda / Governo do Estado de SP
Tarcísio se afasta do governo de SP por 17 dias para férias nos EUA
Durante o período, a administração estadual ficará sob a responsabilidade do vice-governador Felício Ramuth (PSD)
Tornado com ventos acima de 100 km/h atinge Farroupilha e causa destruição no RS
Tempestade de curta duração danificou 15 casas e destelhou uma escola na Serra Gaúcha
Médico diz que cirurgia de Bolsonaro no Natal deve durar de 3 a 4 horas
Procedimento será uma herniorrafia inguinal bilateral, considerada padronizada e de menor risco, segundo cirurgião
Mulher que teve pernas amputadas após tentativa de feminicídio passa por nova cirurgia
Família afirma que este é o procedimento mais complexo desde o ataque ocorrido em novembro
Médico morre após salvar filhas de afogamento em praia do Paraná
Segundo o Corpo de Bombeiros, as crianças estavam em uma área próxima às pedras de um espigão, fora do alcance de posto de guarda-vidas
Jovens de 15 a 19 anos podem se vacinar contra HPV até junho de 2026
Ministério da Saúde quer vacinar cerca de 7 milhões de adolescentes
