Segundo investigações, narcotraficantes associados à organização utilizavam empresas de fachada para lavar dinheiro - Reprodução / Redes sociais

Segundo investigações, narcotraficantes associados à organização utilizavam empresas de fachada para lavar dinheiroReprodução / Redes sociais

Publicado 24/12/2025 12:00 | Atualizado 24/12/2025 12:04

Policiais civis desarticularam, nesta terça-feira (23), um esquema de lavagem de dinheiro ligado à facção criminosa Comando Vermelho e apreenderam mais de R$ 1,7 milhão em espécie no município de Manacapuru, no Amazonas. De acordo com as investigações, narcotraficantes associados à organização utilizavam empresas de fachada para lavar dinheiro proveniente de atividades criminosas.

A ação foi desencadeada a partir de informações de inteligência que indicavam que um representante da organização criminosa realizaria o saque de cerca de R$ 1,7 milhão em uma agência bancária. As investigações seguem em andamento para identificar e prender outros envolvidos no esquema.

A Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD) identificou que o grupo possuía ramificações no estado do Amazonas e realizava transferências fracionadas para laranjas, com o objetivo de ocultar e dissimular a origem dos recursos ilícitos.